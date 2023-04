Nella stagione 3 di Star Trek: Picard si assiste al ritorno di alcuni amati personaggi della saga, oltre al debutto di volti nuovi nella storia creata per il piccolo schermo e, un po’ a sorpresa, c’è anche un legame con il film cult Lo Squalo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Uno dei nuovi protagonisti è Liam Shaw (Todd Stashwick), capitano dell’USS Titan-A. Nella stagione si scopre che è stato coinvolto nella Battaglia di Wolf 359, mostrata in Next Generation. Shaw faceva parte dell’equipaggio dell’USS Constance ed è stato uno dei pochi ufficiali a sopravvivere.

Stashwick, intervistato da Collider, ha ora spiegato che tra le fonti di ispirazione c’è il film Lo Squalo. Il nome del personaggio è infatti un tributo a Robert Shaw, interprete di Quint nel film cult. Come Shaw, Quint ha avuto un passato traumatico e questo lo ha portato a diventare una versione del ventesimo secolo del Capitano Acab.

L’attore ha spiegato:

Una delle ispirazioni per il personaggio è stata, in particolare in relazione a una scena importante, il monologo di Quint sull’Indianapolis, dal film Lo squalo. Da quello è nato il nome Shaw. Sapevo, avvicinandomi all’intero progetto, che quella era la sua connessione con Picard, e che ha avuto questa esperienza che gli ha cambiato la vita ed è profondamente legata a Picard. Un’esperienza che dà forma al modo in cui considera il mondo in futuro.