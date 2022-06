Terry Matalas, showrunner della stagione 3 di Star Trek: Picard, ha svelato che ci saranno tanti ritorni nell’ultima parte della serie tv.

Ospite del podcast Inglorious Treksperts, Matalas ha svelato che la prossima stagione vedrà tanti ritorni al fianco di Picard, e ha svelato che uno di questi lo ha colpito di più di quelli della seconda:

E abbastanza divertente, ci sono momenti che sono davvero divertenti, perché ci sono alcune persone che tornano da Star Trek in questa stagione e che non fanno parte solo del cast Next Gen. C’è un personaggio che è in Next Gen di cui mi è stato detto: “Voglio davvero che questo personaggio torni.” E quando l’hanno fatto tornare, è stato stranamente più elettrizzante di tutto il resto.