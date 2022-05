Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ultimo episodio di, c’è il confronto finale tra il capitano e. Se non avete ancora visto l’episodio, la notizia potrebbe contenere degli spoiler.

Si tratta dell’ultima volta in cui John de Lancie indosserà i panni di Q, e il co-showrunner della serie Terry Matalas ha condiviso un video dell’attore che ringraziava tutti dopo aver girato la scena finale. De Lancie ha poi ricordato qualcosa che il creatore di Star Trek Gene Roddenberry gli disse quando iniziò le riprese di Star Trek: The Next Generation:

Gene Roddenberry, in quel momento, venne da me e da dietro le spalle mi disse: ‘Oh, non hai idea in cosa ti sei cacciato.” Ed eccoci qui, così tanti anni più tardi. Grazie a tutti.

