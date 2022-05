Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio diha svelato un mistero riguardante. Ovviamente se non avete ancora visto la puntata non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Durante un viaggio in una linea temporale alternativa Seven ha sperimentato la vita senza che i suoi impianti Borg rivelassero la sua natura a primo sguardo. È cresciuta venendo accettata, un lato che non abbiamo mai visto perché ha sempre avuto paura dell’atteggiamento altrui.

Raffi si chiede perché Seven non si sia unita alla Flotta Stellare. Seven le confessa di averci provato. La Flotta Stellare ha respinto la sua richiesta a causa del tempo passato nel Collettivo Borg, con paura di una compromissione, volontaria o meno. Seven racconta anche che il suo vecchio capitano, l’ammiraglio Kathryn Janeway, ha minacciato di dimettersi dal suo incarico per protesta dopo che la Flotta Stellare ha emesso il proprio giudizio. Piuttosto che lasciare che Janeway si dimettesse, Seven ha scelto di ritirarsi dedicandosi ai Fenris Rangers e alla loro causa.

Alcuni potrebbero pensare che ciò che Seven ha vissuto e sperimentato non sia al passo con la visione utopica del mondo di Star Trek. Gli episodi del passato, tuttavia, hanno dimostrato che l’umanità non è stata in grado di sradicare i pregiudizi contro coloro percepiti come nemici.

