Star Trek: Picard, la stagione 3 debutta con il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

La stagione 3 di Star Trek: Picard debutterà tra poche ore in tutto il mondo e i nuovi episodi hanno ottenuto il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Dopo 17 pareri della critica lo show non ha alcun commento negativo, migliorando i risultati ottenuti dai capitoli precedenti dello show con Patrick Stewart, arrivati a quota 85% e 86% di giudizi positivi.

A convincere maggiormente chi ha potuto vedere in anteprima le puntate c’è il ritorno dei personaggi di Next Generation. Il sito JoBlo sostiene inoltre che si tratti di una delle migliori stagioni finali proposte sugli schermi televisivi, risultando persino la stagione preferita di un progetto della saga mai realizzata, lasciando soddisfatti i fan e gli appassionati di fantascienza.

Collider, invece, ritiene che sia un “eccezionale ritorno al mondo di Next Generation e un addio adatto per uno degli angoli del franchise”. SlashFilm sostiene poi che sia “il miglior film di NextGen che non abbiamo mai avuto”. ComicBook.com, infine, ha scritto che la stagione 3 è un finale grandioso che dà ai fan ciò che speravano fin da quando è stato annunciato il ritorno di Patrick Stewart, dando al cast di Star Trek: The Next Generation l'”addio che ha sempre meritato”, celebrando al tempo stesso l’età d’oro della saga rimettendola al centro dell’universo del franchise.

Che ne pensate del debutto al 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ottenuto dalla stagione 3 di Star Trek: Picard? Lasciate un commento!

La stagione 3 di Star Trek: Picard debutterà sia su Prime Video che su Paramount+ da prossimo 17 febbraio con i nuovi episodi e sarà disponibile su entrambe le piattaforme.

Nel cast, oltre a Patrick Stewart, anche Gates McFadden nel ruolo di Beverley Crusher, Jonathan Frakes che è William Riker, LeVar Burton nei panni di Geordi La Forge, Michael Dorn nella parte di Worf, e Marina Sirtis che è Deanna Troi. L’ultima stagione della serie potrà contare inoltre sulla presenza di altre due star di The Next Generation: Brent Spiner nei panni di Lore, il fratello malvagio di Data, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Fonte: ComicBook