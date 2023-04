Paramount+ ha festeggiato il ritorno dell’USS Enterprise nella serie Star Trek: Picard con uno spettacolare cartellone pubblicitario in 3D a Times Square.

Fino al 20 aprile, ogni sera alle 20, chi si trova a New York potrà infatti vedere l’iconica nave spaziale mentre prende il volo nella famosa location della Grande Mela.

Terry Matalas, showrunner della serie, ha condiviso il video che ritrae lo spettacolare momento su Twitter.

Nella serie con star Patrick Stewart sono tornati in azione Jean-Luc Picard, William Riker, Deanna troi, Geordi La Forge, Worf, Data e Beverly Crusher. Dopo essere arrivati al Fleet Museum, Geordi rivela inoltre che ha ricostruito l’USS Enterprise-D ed è ora pronto a rientrare in azione.

Jonathan Frakes, intervistato da ComicBook, aveva raccontato un retroscena della serie dichiarando:

Il momento più meraviglioso di quella mattina è stato quando eravamo tutti dentro quel dannato elevatore come 35 anni fa, spostandoci a vicenda dalle posizioni previste e prendendoci in giro. Era un gruppo infantile e giocoso come quando stavamo girando Next Generation.