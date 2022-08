In occasione della convention di Star Trek The 56-Year Mission: Las Vegas, organizzata da Creation Entertainment, dalla Gene Roddenberry Estate e dalla società di cloud graphics Otoy Inc. sono stati svelati i primi risultati di un anno di lavoro di produzione sull’Archivio Roddenberry (dedicato a Gene Roddenberry, ideatore della serie originale degli anni ’60), che offrono diverse esperienze immersive per i fan di Star Trek. A partire dalle prime ricostruzioni interattive a grandezza naturale dell’Enterprise: i modelli e i set della famosa astronave in scala 1:1 sono stati ricreati secondo il canone di Star Trek, per visualizzare la storia della saga in nuovi media olografici, in modo che le generazioni future possano sperimentare l’eredità del creatore del franchise con i massimi livelli di immersione e fedeltà storica.

In questa circostanza, Otoy ha presentato inoltre l’esperienza immersiva The Cage, che consente agli spettatori di esplorare il primo ponte dell’Enterprise creato da Roddenberry per il primo episodio pilota di Star Trek, noto in Italia col titolo Lo zoo di Talos, come se si trovasse sul set nel 1964. A Las Vegas sono state presentate anche le ricostruzioni di scene dei primi film e episodi televisivi della storia di Star Trek che possono essere esplorati in 3D con gli attori Mahé Thaissa e Lawrence Selleck, che danno vita a Yeoman Colt e Spock in Lo zoo di Talos.

L’esperienza immersiva è stata accompagnata dalla pubblicazione di tre video supplementari che forniscono testimonianze d’archivio sul dietro le quinte della creazione dell’episodio. Questi presentano interviste all’interno di set virtuali di Star Trek completamente ricreati e a grandezza naturale con Michael e Denise Okuda (coppia che ha lavorato per decenni nel dipartimento artistico della saga) Chis Hunter (figlio di Jeffrey Hunter, che interpretava il Capitano Pike ne Lo zoo di Talos), Sean Kenney (il Capitano Pike in L’ammutinamento) e Robert Butler, regista di Lo zoo di Talos. Le clip hanno anche messo in evidenza fotografie d’archivio dal set di Loo zoo di Talos e materiale dietro le quinte tratto da migliaia di documenti archiviati digitalmente dalla Roddenberry Estate in collaborazione con Otoy.

Jules Urbach, co-fondatore e CEO di Otoy, ha dichiarato:

Per oltre un decennio abbiamo collaborato con la Roddenberry Estate per preservare l’eredità di Gene Roddenberry. Questa novità segna i primi passi verso la cattura del lavoro di Gene in un modo nuovo, completamente immersivo e interattivo, per consentire alle generazioni future di vivere Star Trek come se fossero state presenti nel 1964. Gene Roddenberry ha visto nel futuro e ha proiettato una visione del futuro in cui tecnologie straordinarie affermavano lo spirito umano e i poteri etici. I progressi tecnologici di oggi nella rappresentazione olografica e nella grafica in tempo reale stanno rendendo sempre più possibile ricreare la sua visione e siamo entusiasti di lavorare con la Roddenberry Estate per preservare i messaggi salienti di Gene per l’umanità nel modo più autentico e aperto possibile.

Le esperienze immersive di Star Trek dell’Archivio Roddenberry e i video del dietro le quinte sono disponibili al pubblico online a questo link. Questi materiali saranno ampliati con ulteriori funzionalità dell’archivio nel corso del 2022. Tutti i documenti dell’Archivio Roddenberry sono inoltre conservati su Render Network, che fornisce un archivio digitale in open blockchiaindi tutte le opere di Roddenberry in un formato aperto a cui le generazioni future potranno accedere.

FONTE: Deadline