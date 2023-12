Particolare specie di cyborg, i Borg sono considerati tra i villain più temuti dell’universo di Star Trek. Introdotti per la prima volta nella serie The Next Generation, sono poi comparsi più volte, ad esempio nelle serie Voyager e Picard, oltre che nel film Primo contatto. Personaggi molto popolari, ma non apprezzati da tutti. Nel volume The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years (via ScreenRant) sono contenute le parole di Jonathan Frakes (interprete del comandante William T. Riker) e Rick Berman, produttore esecutivo di TNG, che rivelano sentimenti contrastanti a proposito. Ecco le loro parole:

Frakes: I Borg sono stati la più grande invenzione della serie. Berman: Non sono un grande fan dei Borg. Li trovo molto bidimensionali, in un certo senso. Sono personaggi senza volto, senza personalità e senza tratti caratteriali specifici. Per me sono una specie di gruppo di cattivi che si batte da solo, e in L’attacco dei Borg [episodio della terza stagione di The Next Generation] rappresentavano una minaccia piuttosto che dei personaggi, ma è stato un episodio fantastico. Il mio unico interesse per i Borg è quando vengono utilizzati in modo diverso da come erano stati originariamente concepiti.

Cosa ne pensate? Vi piacciono i Borg nell’universo di Star Trek? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant