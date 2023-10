Il figlio di Gene Roddenberry, Rod, ha partecipato a un episodio del podcast The Shuttlepod Show rivelando cosa avrebbe pensato sua madre, Majel Barrett-Roddenberry, delle nuove serie di Star Trek.

Il CEO di Roddenberry Entertainment ha dichiarato:

Per chi non lo sapesse, mia madre era Lwaxana… Quando hanno creato il personaggio non si è trattata di una situazione come ‘Oh, abbiamo questo personaggio di Lwaxana, a chi affideremo la parte?’. Era ‘Gene metterà Majel nello show. Abbiamo bisogno di un personaggio. Va bene, creiamo questa donna fastidiosa, un po’ folle, impetuosa che sarà la madre di Troi’. Era così nella vita reale. Non si tratteneva mai nell’esprimere le sue opinioni.

Rod ha quindi aggiunto:

Se fosse tra noi oggi avrebbe decisamente delle opinioni forti. Ha inoltre protetto sempre mio padre, anche quando aveva torto. So che sarebbe orgogliosa dello show, ma avrebbe anche delle opinioni davvero forti perché, come me, era molto vicina a Star Trek e credeva in quell’ottimismo, in quel lato positivo di Star Trek, credeva nell’essere degli umani migliori nel futuro… E credeva in quel futuro, quindi vorrebbe assicurarsi che sarebbe stato tutto presente in Star Trek.

Nei nuovi show si è reso omaggio a Majel usando la sua voce per il computer dell’USS Enterprise-D, come era accaduto in Star Trek: The Next Generation.

Che ne pensate? Cosa avrebbe pensato Majel Barrett-Roddenberry delle nuove serie di Star Trek?

