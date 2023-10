Lo scorso aprile, Paramount+ ha annunciato il via libera alla produzione del film Star Trek: Section 31, che vedrà come protagonista Michelle Yeoh (qui tutti i dettagli). Ospite del New York Comic-Con (via TrekMovie), il produttore esecutivo Alex Kurtzman ha aggiornato sullo stato dei lavori del progetto, pronto a ripartire dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, ringraziando la star, recente premio Oscar, per il suo contributo. Ecco le sue parole:

Ci siamo rimessi in carreggiata dopo lo sciopero con Section 31. Sta accadendo. Michelle [Yeoh] è una persona straordinaria a tutti i livelli. Ha avuto uno degli anni più incredibili che si possano mai avere nella storia e ha avuto un milione di opportunità per vincere il jackpot e fare altre cose. E quello che ha fatto con tutto il potere che aveva accumulato è stato assicurarsi che Section 31 andasse avanti.

Nel film, Yeoh riprenderà il ruolo dell’imperatrice Philippa Georgiou, personaggio che ha debuttato nella serie Star Trek: Discovery. Nel progetto si unirà a una divisione segreta della Starfleet che ha il compito di proteggere la United Federation of Planets e affrontare i peccati del passato.

La sceneggiatura sarà scritta da Craig Sweeny, mentre alla regia ci sarà Olatunde Osunsanmi.

Nel team della produzione spazio poi a Kurtzman, Sweeny, Aaron Baiers, Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth, e Yeoh.

