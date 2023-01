Star Trek: lo spinoff di Discovery con star Michelle Yeoh è ancora in fase di sviluppo

Michelle Yeoh ha interpretato Phillipa Georgiou nella serie Star Trek: Discovery e da tempo si sta parlando della possibilità che venga realizzato uno spinoff dedicato alla Sezione 31.

Dopo le prime notizie riguardanti il progetto, emerse nel 2019, non erano stati condivisi ulteriori aggiornamenti, tuttavia dietro le quinte sembra si stia continuando a lavorare allo sviluppo.

Tanya Giles, responsabile della programmazione di Paramount, ha infatti dichiarato:

Lo sviluppo di Sezione 31 è ancora in corso. Ci saranno presto ulteriori notizie.

Michelle Yeoh, dopo il successo di Everything Everywhere All At Once, potrebbe forse essere maggiormente impegnata in campo cinematografico, ma il progetto targato Paramount sembrava le avesse suscitato grande entusiasmo.

L’attrice, intervistata da Entertainment Weekly, aveva infatti spiegato:

Sezione 31 è nello stesso universo di Star Trek, ma è diversa; è come Mission: Impossible che incontra i Guardiani della Galassia, ambientata nello spazio.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzato lo spinoff di Star Trek: Discovery con star Michelle Yeoh?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook