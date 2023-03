Paramount+ ha annunciato la produzione di Star Trek: Starfleet Academy, un nuovo progetto che è in fase di sviluppo dal 2022 ed è realizzato da Secret Hideout di Alex Kurtzman in collaborazione con Roddenberry Entertainment e CBS Studios.

La serie racconterà le avventure di una classe di cadetti mentre diventano grandi in uno dei luoghi più leggendari della galassia.

I giovani hanno un sogno comune all’insegna di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attento ed esigente degli istruttori, i protagonisti scopriranno cosa serve per diventare ufficiali Starfleet mentre affrontano amicizie, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia l’Accademia e la Federazione stessa.

Kurtzman e Noga Landau hanno dichiarato:

Le iscrizioni sono ora aperte per la Starfleet Academy! Esplorate la galassia! Guidate il vostro destino! Per la prima volta in oltre un secolo, il nostro campus sarà riaperto per ammettere individui con un’età minima di 16 anni terrestri (o l’equivalente nelle altre specie) che sognano di superare i propri limiti fisici, mentali e spirituali, che apprezzano l’amicizia, il cameratismo, l’onore e la devozione a una causa più grande di loro. I corsi saranno rigorosi, gli istruttori tra i più brillanti nei rispettivi campi e chi sarà accettato vivrà e studierà fianco a fianco con la popolazione di studenti più diversificata che sia mai stata ammessa. Oggi incoraggiamo tutti coloro che condividono i nostri sogni, obiettivi e valori a unirsi a una nuova generazione di cadetti visionari mentre compiono i loro primi passi verso la creazione di un futuro più brillante per tutti noi. Iscrivetevi oggi! Ex Astris, Scientia!