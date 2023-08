Paul Wesley interpreta nella serie Star Trek: Strange New Worlds l’iconico ruolo di James T Kirk e l’attore ha raccontato la richiesta ricevuta da William Shatner, interprete originale del personaggio.

Parlando con Michael Rosenbaum durante il podcast Inside Of You, Paul ha raccontato:

Ho potuto conoscere William Shatner… La cosa più strana è accaduta. Ho girato il mio primo episodio di Star Trek. Non avevano annunciato che ero stato scelto. Hanno detto: ‘Non ditelo a nessuno. Qualsiasi cosa tu faccia, non dirlo a nessuno…’. Sto volando da Chicago a Los Angeles in aereo e avevo appena visto tutti gli episodi della serie originale. Sono salito a bordo e ho pensato: ‘Quello è William Shatner? Non può essere…’. Ed era appena tornato dopo essere stato nello spazio con Jeff Bezos…