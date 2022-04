ha parlato della sua interpretazione nel ruolo dinella serie, in arrivo negli Stati Uniti su Paramount+ il 5 maggio.

In un’intervista rilasciata a TVLine, l’attore ha spiegato che uno dei dettagli su cui hanno lavorato di più è il look del personaggio, in particolare pensando al taglio di capelli:

Si è discusso molto su come dovesse essere la frangia, quanto lunga dovesse essere, ed è stata una decisione presa prevalentemente dal nostro team che si occupa del trucco e delle acconciature con qualche input da parte mia. Pensavo più che altro ‘Che idea abbiamo dello Spock originale? Non copiamola perché non posso realmente essere Leonard Nimoy. Non sono Leonard Nimoy’.

Peck ha interpretato per la prima volta Spock in occasione della stagione 2 di Star Trek: Discovery e, dopo gli eventi mostrati in quello show, il personaggio ora sarà più fragile:

Aveva una certa sicurezza prima della sua esprienza con l’Angelo Rosso e prima della perdita della sorella. In questo momento non è così sicuro e sta profondamente cercando. Penso che Spock intrinsecamente sia una figura che va profondamente alla ricerca, in particolare in questo momento della sua vita. Sta sperimentando come essere umano, come essere Vulcaniano e non ha molte pietre di paragone in entrambi i casi.

GUARDA – Il trailer della serie

Spock, essendo distante dalla sua famiglia, aveva trovato in Michael Burnham qualcuno che gli insegnasse a essere umano, essendo una presenza all’insegna dell’integrità e una leader. In sua assenza sarà il Capitano Pike (Anson Mount) a diventare un punto di riferimento.

Nella nuova serie ci sarà inoltre spazio per la storia d’amore con T’Pring (Gia Sandhu):

Abbiamo visto un po’ di romanticismo nella vita di Spock, ma non al livello in cui lo esploriamo in Strange New Worlds. Si è parlato molto di cosa è appropriato e ciò che è abbastanza vulcaniano e cosa è troppo umano. Si tratta semplicemente di molte sperimentazioni.

Peck ha infine aggiunto:

Spock sta semplicemente cercando di capire cosa fare mentre procede perché si è vergognato così tanto della sua metà umana per un periodo davvero lungo della sua vita. Penso che entrare a far parte della Starfleet ed essere formalmente rifiutato dal padre e dalla sua famiglia su Vulcano lo porti a dover esplorare il suo lato umano, è quello che è. Questa parte romantica di lui è parte di quella esplorazione e scoperta.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla storia di Spock in Star Trek: Strange New Worlds?

Fonte: TVLine