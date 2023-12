Lo sceneggiatore Ira Steven Behr ha parlato delle difficoltà affrontate nella stesura degli script di Star Trek: The Next Generation a causa della richiesta di non usare mai la parola Spock.

Il creatore della saga, Gene Roddenberry, aveva infatti specificato che nel nuovo show non si dovevano usare i personaggi o gli alieni della serie originale. Il produttore Rick Berman voleva quindi rispettare questa sua richiesta e, tra le pagine del libro The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years scritto da Mark A. Altman ed Edward Gross, Ira Steven Behr ha raccontato:

Quando abbiamo riscritto Sarek, la discussione sulla parola ‘Spock’ era folle. Non potevo assolutamente usare la parola ‘Spock’. Per Rick (Berman) era un grande problema e ha detto che non potevamo usarla. Non c’era modo di farlo. L’ho usata solo una volta. Abbiamo fatto apparire McCoy all’inizio, ma poi basta. Non dovevano esserci riferimenti alla serie originale. Ho detto: ‘Si tratta del padre di Spock, siamo già in quel territorio’. Ha risposto: ‘Assolutamente no’. Una settimana dopo circa, ero nel suo ufficio per discutere di qualcosa di diverso, perché si era arrivati a un punto in cui voleva solo darmi degli appunti o coinvolgermi quando li stava dando agli altri autori, quindi dovevo essere presente costantemente mentre leggeva lo script e faceva i suoi piccoli cambiamenti in rosso.

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Stavamo parlando di qualcosa, ed era qualcosa di benevolo, e improvvisamente gli ho detto: ‘Rick, ripetimi, perché non possiamo pronunciare la parola ‘Spock’?’. E il suo intero linguaggio del corpo è cambiato, si è allungato sulla sua sedia e ha portato le mani dietro la testa, e si poteva capire che non voleva più parlarne. Ma non poteva pensare a un motivo in quel momento e ha detto: ‘Okay, puoi dirlo una volta sola’. Era ridicolo.

Behr, coinvolto come produttore nella stagione 3 di The Next Generation, ha poi abbandonato lo show perché si sentiva limitato dalle regole imposte da Berman. Lo sceneggiatore è poi entrato nel team degli autori di Star Trek: Deep Space Nine, di cui è stato showrunner e produttore esecutivo.

Che ne pensate del fatto che in Star Trek: The Next Generation non si potesse usare la parola Spock?

