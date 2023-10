Nel suo libro di memorie Making It So: A Memoir, Patrick Stewart ha ricordato i mesi carichi d’ansia sul set di Star Trek: The Next Generation.

L’attore ha parlato delle riprese del terzo episodio, Contaminazioni (The Naked Now), confermando una bizzarra idea avuta da Gene Roddenberry per il personaggio di Deanna Troi (Marina Sirtis):

Molte persone apprezzano “Contaminazioni”, ma per me sapeva di disperazione, come se fossimo andati in onda per anni e avessimo esaurito tutte le belle idee. Ma Gene, come noto, amava il dessert, e fece indossare a Marina un miniabito e stivaletti come se stessimo ancora negli anni ’60 e prese addirittura in considerazione l’idea che Deanna Troi avesse tre o quattro seni.

