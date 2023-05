Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Terry Matalas, showrunner di Star Trek: Picard, ha parlato di un possibile ritorno di Todd Stashwick nella saga in vista del possibile spinoff, per ora intitolato Legacy.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sullo show prodotto per Paramount+.

Nella serie con star Patrick Stewart il capitano Liam Shaw dell’USS Titan-A è morto nel penultimo episodio. Il suo interprete, Todd Stashwick, potrebbe però tornare in futuro nella saga, dopo aver recitato anche in Enterprise.

Matalas ha dichiarato:

Shaw non è sopravvissuto. Abbiamo, comunque, dei progetti per un personaggio Shaw, nello specifico Todd Stashwick, per essere una parte di Legacy di cui non posso parlare, ma abbiamo sempre saputo che non faremmo mai quello show senza Todd. Quindi avevamo dei progetti per quello, se dovesse mai accadere.

Lo sceneggiatore ha dichiarato:

Non c’è niente in fase di sviluppo, sfortunatamente.

Stashwick aveva inoltre parlato del suo coinvolgimento nella saga e del suo possibile ritorno nella saga:

Si tratta di fantascienza, quindi se dovessero mai aver bisogno che Shaw appaia di nuovo, sanno dove trovarmi. Ma ci sono milioni di modi in cui possono trovare un modo per rivedere questo uomo se lo considerano adatto alla storia. I fan sono potenti, possono fare molte cose, ma considerando tutta la mia esperienza in Star Trek, come ho detto in precedenza, sono soddisfatto del mio tempo sull’Enterprise e poi in questa stagione di Picard, si è trattato già di un dono. Tutto il resto sarebbe una ciliegina sulla torta.

L’attore ha aggiunto:

Si tratta di fantascienza. Ci sono milioni di modi in cui potremmo rivedere Shaw. Scherzo sempre che sono Aragon e hanno la mia spda. Ogni volta in cui ne avranno bisogno, sono pronto e disposto a farmi avanti e fare qualsiasi cosa vogliano. Appartengo a Star Trek.

Che ne pensate della possibilità che Todd Stashwick torni nella saga di Star Trek?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: SFX

I film e le serie imperdibili