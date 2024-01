Robert Beltran, interprete del Comandante Chakotay nella serie Star Trek: Voyager, nel libro The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years di Mark A. Altman e Robert Gross, ha criticato il modo in cui gli sceneggiatori hanno sviluppato il conflitto tra il capitano Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) e Sette di Nove (Jery Ryan).

Lo show ha infatti dato spazio ai contrasti esistenti tra i due personaggi, dando inoltre importanza alle discussioni morali e al ritorno di Sette alla sua umanità. Chakotay, invece, non è stato sviluppato in modo approfondito.

Beltran ha raccontato:

So che altre persone non erano felici, ma lascerò che dicano la loro opinione. Per me si trattava di una scena senza fine che era scritta, episodio dopo episodio, con questi personaggi che sanno tutto, vedono tutto, sono onnipotenti ed erano uno contro l’altro, affrontando la stessa discussione più e più volte tra Janeway e Sette di Nove. Devo dire che ha reso Janeway più debole rendendola questo personaggio che vede tutto, sa tutto, non ha mai fatto un errore nella sua vita. Non c’è conflitto in quella situazione. Devi realmente cercare duramente per trovare del conflitto in quel tipo di personaggi. Il Dottore è diventato più o meno la stessa cosa. Penso fossero piuttosto ben scritto pur non essendo umani.

Robert ha aggiunto:

Le persone hanno equivocato le mie critiche sostenendo che fossi convinto di meritare più momenti in scena. No, credetemi. Arrivati alla fine del settimo anno di lavoro, stavo contando i giorni in cui non dovevo lavorare. Non era affatto una situazione simile. Ho avuto delle conversazioni con gli sceneggiatori in cui ho detto: ‘Sentite, se mi date solo una scena in ogni episodio, ed è una buona scena, sarò davvero felice’. Ho pensato che questa cosa tra Janeway e Sette di Nove sia stata portata troppo avanti, per troppo tempo. ‘Rendiamo di nuovo umana Sette di Nove’, e faceva dei passi in avanti e poi la settimana dopo tornava a essere la stessa metà Borg/metà umana.

L’attore ha quindi concluso:

So che è difficile per ogni serie televisiva mantenere una qualità nel corso di sette anni. So che gli sceneggiatori hanno un’enorme sfida da affrontare nel provare a farlo e provo simpatia per loro. Ma è quello per cui sono pagati. Penso che in molte occasioni abbiano preso la strada più semplice.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Robert Beltran sul contrasto tra il Capitano Janeway e Sette di Nove in Star Trek: Voyager?

Fonte: ScreenRant



