Walter Koenig ha ricordato i momenti divertenti vissuti sul set di Star Trek: The Original Series, in cui aveva il ruolo di Pavel Chekov, accanto a William Shatner.

L’attore, durante il podcast The 7th Rule, ha rivisto e commentato il quarto episodio della seconda stagione, Mirror, Mirror. Nella storia Chekov voleva uccidere il capitano James T. Kirk. In passato si è più volte parlato di alcune tensioni esistenti tra Shatner e Koenig, ma Walter ha voluto chiarire:

Quando stavo girando la serie ero così grato di poter lavorare… Al punto che non ero offeso dal comportamento di Bill. Era divertente, ci ha fatto tutti ridere. Era spesso divertente e lo faceva di proposito. Se sbagliava una battuta, affrontava la situazione in modo divertente. E, dopo tutto, ero appena arrivato a bordo ed ero quello nuovo. Ed ero semplicemente grato per il fatto che la maggior parte delle settimane trovassero qualche altro discorso che potessi pronunciare.

L’attore ha quindi risposto alle domande di Ryan T. Husk ribadendo:

Bill era divertente. Era realmente la fonte di molto umorismo nella serie tv. Non doveva prendersi così seriamente perché tutti contribuivano. Non doveva lottare per essere l’interprete principale. Tutti lo sapevano e quando sei a tuo agio nella tua posizione, e sai che il mondo si sta inchinando al tuo passaggio, allora penso che il tuo temperamento sia probabilmente più simpatico.

Walter ha proseguito ricordando:

Tutti abbiamo sbagliato le battute, è quello che accade. E Bill aveva un momento in cui sbagliava la sua battuta e lo faceva anche dieci volte di seguito, era esilarante. Continuava a dire la parola sbagliata… La parola era qualcosa tipo ‘Paris’ e continuava a dire, di volta in volta, ‘Parrish’. E ridevamo tutti. Ci rotolavamo tutti per terra dal ridere, compreso Bill. Ha pensato anche lui fosse divertente.

I problemi con Shatner sembra siano iniziati solo quando si è cominciato a lavorare ai film della saga e Koenig sperava che Chekov avesse un’evoluzione migliore.

Che ne pensate del rapporto tra Koenig e Shatner sul set della serie di Star Trek?

Fonte: The 7th Rule