è diventato un’icona delle televisione grazie al ruolo delnella seriee l’attore ha ora rivelato un dettaglio curioso riguardante le puntate di cui è stato protagonista negli anni ’60.

Nella sua carriera la star ha ripreso più volte la parte di Kirk dando voce al personaggio nella serie animata del 1973 e recitando poi nei film live-action, fino al 1994 quando è apparso nel ruolo del capitano di cui è stata mostrata la morte in Star Trek: Generations.

William, intervistato da The Keene Sentinel, ha risposto ad alcune domande dei fan dichiarando:

I fan ricordano molto di più rispetto a quanto possa fare io, è passato così tanto tempo. Molti di loro hanno visto gli episodi che risalgono a così tanti anni fa e che hanno visto solo recentemente, mentre io potrei non averli visti perché non mi piace rivedermi sullo schermo. Delle circa 70 ore che ho realizzato nella parte, ne avrò viste la metà o persino meno.

Shatner, recentemente, ha vissuto un’esperienza unica che è stata raccontata in Shatner in Space. Lo speciale prodotto per Amazon offrirà uno sguardo a quanto accaduto prima durante e dopo lo storico momento che ha portato il protagonista di Star Trek a diventare la persona più anziana, all’età di 90 anni, a viaggiare nello spazio

Che ne pensate del fatto che William Shatner non abbia visto tutti gli episodi di Star Trek in cui ha recitato? Lasciate un commento!

