Da quando Star Wars Rebels è terminato e il creatore Dave Filoni ha confermato che i personaggi della serie appariranno in live action, i fan non hanno smesso di chiedersi: dov’è Ezra Bridger? La risposta a questa domanda verrà ufficialmente svelata nella prossima serie Star Wars: Ahsoka, che ha mostrato un primo sguardo a Ezra in live action nel primo trailer. In un’intervista con ComicBook.com durante la Star Wars Celebration è stato chiesto a Filoni quali sono i personaggi di Rebels che porterà nel live-action e se ha qualche aggiornamento sulla risposta a “Dov’è Ezra?”.

“Oh, io so dov’è“, ha rivelato il creatore di Ahsoka. “Già. Ma il problema è arrivarci. Voglio dire, buona fortuna. Quindi non so come faremo e come ci arriveremo, il budget di per sè è davvero una questione complicata. Quindi, non so, sappiamo cosa faremo lì, ma di sicuro sarà esiliato in un posto lontano. È divertente. C’è stato un momento in cui è cambiato qualcosa e me ne sono reso conto, ricordo che ero a una di queste convention e un fan alla fine ha gridato questa domanda e io ho detto: “Sai cosa? Lo so” e tutti hanno sussultato, perché non avevo mai risposto in quel modo. Quindi sapere è una cosa, ma arrivarci è un’altra, ci sono molti posti che conosciamo, ma che non abbiamo mai visitato nella vita. Quindi vedremo cosa succederà“.

L’attore Eman Esfandi è stato scritturato per il ruolo di Ezra nella serie live-action Ahsoka, confermata per la prima volta ad agosto su Disney+. Non è chiaro quanto sarà presente nella serie, ma il trailer ha incluso almeno un po’ di materiale su di lui, almeno che tutti lo stiano ancora cercando. Anche Esfandi ha espresso il suo parere sull’opportunità di unirsi all’universo di Star Wars in questo ruolo cruciale.

“È stata una gioia e un onore assoluto interpretare un ologramma live-action di un personaggio così amato”, ha scritto Esfandi in un tweet.

