I progetti riguardante la serie, uno dei titoli della saga di Star Wars prodotti per Disney+ che avrà come star Diego Luna, sembra siano cambiati.

Il direttore della fotografia Adriano Goldman, durante una recente intervista, ha infatti accennato a una riduzione delle stagioni previste.

La serie spinoff del film Rogue One, per ora, sarà composta da una prima stagione che avrà dodici episodi.

Goldman ha dichiarato:

La serie a cui ho lavorato avrebbe dovuto avere cinque stagioni, ma penso non accadrà. Avrà, forse, tre stagioni.

Source: (from 3:10 to 3:17 – it’s an interview for a Brazilian TV channel so it’s in portuguese) pic.twitter.com/uJ76p7JlSO — Andor News (@newsandor) April 23, 2022

Il sito ComicBook sostiene che, forse, il numero più alto di puntate previste rispetto ad altre serie di Star Wars abbia portato a una diminuzione delle stagioni previste. The Mandalorian è infatti composto da otto puntate per stagione, The Book of Boba Fett ne ha avute sette e Obi-Wan Kenobi proporrà ai fan sei episodi.

Andor, inoltre, potrebbe dividere la messa in onda delle dodici puntate in due blocchi da sei, come accade regolarmente su Netflix con show come Ozark o Stranger Things.

Che ne pensate dei progetti riguardanti la serie Andor? Siete curiosi di scoprire nuovi dettagli?

Fonte: ComicBook