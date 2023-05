Dave Filoni ha parlato della possibilità che i fan di Star Wars possano rivedere in futuro Kelleran Beq, il personaggio interpretato da Ahmed Best.

Dopo Star Wars: Jedi Temple Challenge, show dedicato agli spettatori più giovani, nei nuovi episodi di The Mandalorian si è svelato il ruolo avuto dal cavaliere jedi nella storia di Grogu.

Filoni, in occasione di un episodio del podcast Dagobah Dispatch di Entertainment Weekly, ha ora parlato della possibilità che Kelleran Beq sia coinvolto in un altro flashback o nei prossimi capitoli della storia. Lo sceneggiatore ha dichiarato:

Si tratta sempre di una possibilità. Amiamo Ahmed e ha fatto un lavoro così grandioso. Coinvolgerlo è stato per noi davvero elettrizzante.

Dave ha poi parlato del modo in cui è stata realizzata la scena flashback:

Gliene abbiamo parlato. Abbiamo avuto queste idee e abbiamo pensato: Chi potrebbe farla funzionare? Ci siamo assicurati, prima di andare troppo oltre nel suo sviluppo, di coinvolgere nel processo, in modo che non fosse: ‘Ecco chi interpreterai’. La situazione era invece: ‘Che ne pensi di questo? Vogliamo che tu sia questa persona. Quali sono i tuoi pensieri in proposito?’ Proviamo a renderla una vera collaborazione e penso che questa sia realmente la chiave del suo successo.

Jon Favreau, in precedenza, aveva parlato della presenza di Best, che ha dovuto affrontare delle situazioni molto difficili dopo aver interpretato Jar Jar Binks nella trilogia prequel, in The Mandalorian spiegando:

Aveva lavorato molto su quel personaggio di Kelleran Beq per Jedi Temple Challenge. Quindi è stato coinvolto totalmente in Star Wars e aveva decisamente delineato questo personaggio. E amiamo attingere da tutto l’universo di Star Wars, anche da cose che non sono canoniche. Se sembrano giuste le inseriamo nella storia. E ora quel personaggio esiste nel canone di Star Wars.

Che ne pensate? Sperate che in futuro Kelleran Beq torni nei progetti di Star Wars?

Potete rimanere aggiornati sulla serie The Mandalorian grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly

