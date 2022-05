sono diventati delle action figure in edizione limitata della serie

Ovviamente si tratta di due riproduzioni a edizione limitata, in cui Jon Favreau indossa l’armatura da mandaloriano e Dave Filoni invece indossa il suo costume da Trapper Wolf, il pilota di Ala X visto in The Mandalorian.

Nella prima stagione di The Mandalorian, precisamente nel Capitolo 6: Il prigioniero, Dave Filoni interpretava il pilota di X-Wing Trapper Wolf ed è diventato un’action figure. Il collega produttore esecutivo di Filoni, Jon Favreau, ne ha comprato un intero bancale. Durante un’apparizione alla Star Wars Celebration ad Anaheim, Filoni ha rivelato come è nata la sua apparizione in The Mandalorian e l’esilarante “collezione” di Jon Favreau:

Mi sono davvero intrufolato sul set. Jon ha pensato che sarebbe stato davvero fantastico per me stare davanti alla telecamera. Ne ho discusso perché non credo che la qualità della serie sia aumentata con me come pilota di X-Wing. Pensavo che lo show crollasse. Gli ho detto che l’avrei fatto se lo avessero fatto anche Rick e Deb, quindi eravamo in tre e stavo scherzando. Ma lui non pensava che stessi scherzando, e me lo ha fatto fare. E ora sono anche un’action figure che mi tocca firmare. Ha comprato un intero bancale.

Favreau si è giustificato spiegando che le action figure di Dave Filoni aumenteranno di valore in futuro, come gli NFT.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023.

