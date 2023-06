Diego Luna e Hayden Christensen, durante una conversazione organizzata da Variety, hanno parlato di quanto sia difficile mantenere i segreti della saga di Star Wars.

Il protagonista di Andor ha svelato che durante le riprese del film Rogue One era stato condiviso il design dei caschi degli stormtrooper:

Christensen ha quindi aggiunto:

L’interprete di Cassian ha sottolineato:

Hayden ha ammesso:

Per me è difficile perché mi piace condividere. Ma cerco sempre di stare zitto su tutto. Ovviamente, non appena ho avuto la telefonata in cui mi si diceva che ho avuto la parte mi hanno detto ‘Non puoi dirlo a nessuno’. E io ho telefonato subito per dirlo a mia madre, per dirlo al mio migliore amico. Ma quando si tratta di elementi della storia e di parti presenti nel racconto, non voglio essere quello che rivela le cose. Voglio che rimanga un’esperienza fresca pergli spettatori.