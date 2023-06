Hayden Christensen ha svelato il motivo per cui non ha ancora fatto vedere a sua figlia i progetti di Star Wars di cui è protagonista.

L’attore, parlando con Diego Luna durante una conversazione della serie Actors on Actors di Variety, ha infatti dichiarato che la bambina è ancora troppo giovane per vederlo interpretare un ruolo così spaventoso.

Christensen ha spiegato:

Mi ha visto mentre indosso il costume di Darth Vader? No, non è ancora accaduto. Ora ha otto anni. Non so se posso aspettare ancora più a lungo. So che ho tergiversato un po’.

Hayden ha aggiunto:

Sa che sono nella saga di Star Wars e ho interpretato questo personaggio, ma non l’ha ancora visto. Sto arrivando a quel momento. Sto cercando di capire il miglior punto di partenza per farlo.

L’interprete di Anakin ha ribadito:

Ci sono delle scene disturbanti che non voglio farle vedere a questa età. Ma è stato davvero bello poter girare la serie di Obi-Wan e portarla sul set. Non quando avevo il costume di Darth Vader, ma abbiamo girato la sequenza flashback e ho potuto interpretare Anakin. Mi ha potuto vedere mentre combatto con Ewan McGregor con la spada laser. Era molto preoccupata per la mia incolumità. Aveva paura che uno di noi si facesse male.

Che ne pensate? Ha ragione Hayden Christensen a non mostrare Star Wars a sua figlia?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie Obi-Wan Kenobi grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety

