riprenderà il ruolo di, diventato ormai, nella seriee l’attore ha ora accennato alla possibilità di una sua apparizione in altri progetti della saga stellare.

In un’interviswta rilasciata a Total Film, l’interprete di Darth Vader ha spiegato:

L’estensione di questo viaggio, penso, rimane ancora da scoprire. Ma che privilegio è stato ritornare e realizzare questa serie e far parte di questo progetto!

Hayden ha spiegato:

Quando George Lucas mi ha scelto per i prequel era per interpretare Anakin. Diventa Darth Vader verso la fine e per un paio di scene ho indossato il costume. Ma il mio percorso come personaggio era con Anakin Skywalker. Il personaggio è davvero complesso e ora, avendo potuto esplorare ciò che Darth Vader pensa e quello che prova, è stato davvero divertente.

L’iconico personaggio era apparso brevemente, non interpretato da Christensen, nel film Rogue One, mentre sarà una presenza importante nella serie dedicata al cavaliere jedi affidato, ancora una volta, a Ewan McGregor.

La serie debutterà su Disney+ il 27 maggio con un doppio episodio e i fan della saga dovranno attendere per scoprire in che modo sarà coinvolto Darth Vader nella storia o se il signore dei Sith tornerà in scena anche in occasione di Ahsoka, lo spinoff di The Mandalorian con star Rosario Dawson.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dalla presenza di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader nei progetti di Star Wars?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook