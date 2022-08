Star Wars: Jon Favreau svela i collegamenti tra le diverse serie tv

Le serie tv di Star Wars sono tra i contenuti più visti di Disney+ e Jon Favreau ha recentemente svelato cosa collega tutti i prodotti curati da lui e Dave Filoni.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Favreau ha spiegato che tutte le serie tv sono ambientate nei trenta anni tra Episodio VI e Episodio VII:

Tutte le serie tv su cui abbiamo lavorato – Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett, e ora Skeleton Crew – sono ambientate tutte nello stesso lasso di tempo. Sono tutte dopo Il ritorno dello Jedi. Quindi, tra l’Episodio VI e l’Episodio VII, ci sono 30 anni che sono in qualche modo inesplorati, sicuramente sullo schermo della tv. C’è molto spazio per noi per raccontare nuove storie e ci sono molti personaggi in gioco perché sappiamo chi c’è in giro in quel momento.

In The Mandalorian, iniziamo a introdurre quei personaggi. Iniziamo a ricordare alle persone che li conoscevano già. Oppure, se non hai familiarità con gli altri lavori e stai appena entrando in questo mondo, li presentiamo per la prima volta. Questo ci offre l’opportunità di avere storie che si interconnettono e personaggi che vanno da una storia all’altra. Questo crea una mappa molto ricca da esplorare.