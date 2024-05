Mentre siamo sempre più vicini all’uscita di The Acolyte: La Seguace, un’altra serie in arrivo targata Lucasfilm ha appena ricevuto un nuovo entusiasmante aggiornamento. Il regista Jon Watts ha rivelato durante un’intervista al CCXP che Skeleton Crew uscirà su Disney+ a Natale. È stato un anno ricco di serie su Star Wars, con The Bad Batch che ha recentemente trasmesso il suo finale di serie e The Acolyte che presenterà i suoi primi due episodi il 4 giugno. Il franchise si è anche preso una pausa dal grande schermo dopo L’ascesa di Skywalker, ma non mostra alcun segno di rallentamento nel reparto televisivo.

Skeleton Crew seguirà quattro bambini che fanno una scoperta scioccante sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in un viaggio misterioso in una galassia pericolosa e sconosciuta. Al momento non si sa molto altro sulla trama e la serie non ha ancora debuttato un trailer ufficiale, ma la star Kerry Condon ha recentemente elogiato gli attori bambini della serie, definendoli “fuori dal mondo”.

L’attrice ha infatti lodato il lavoro compiuto dal cast e dalla troupe dello show prodotto da Lucasfilm:

È così grandiosa. Non ho nemmeno figli, ma pagherei per vederla. L’ho amata. Ho amato farne parte. C’era qualcosa che la rendeva così innocente, giocosa e adorabile.

Tra gli altri registi della serie figurano i Daniels, noti soprattutto per Everything Everywhere All at Once, Jon Watts, che ha diretto la trilogia di Spider-Man del MCU, oltre a David Lowery e Jake Schreier.

LA SINOSSI DI SKELETON CREW

Star Wars: Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa e incontrare improbabili alleati e nemici sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

Fonte: Collider.com

