Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law nella prima foto della serie

Jude Law è ritratto nella prima foto di Star Wars: Skeleton Crew, la serie della saga stellare che verrà prodotta per Disney+.

Durante l’evento D23 Expo 2022 è stato infatti mostrato lo scatto che svela il look del personaggio affidato alla star britannica, mostrato in primo piano davanti a un gruppo di giovani di cui non è stato svelato il volto.

Jon Watts è alla guida della serie che mostrerà dei giovani vivere un’avventura nello spazio, ispirata ai film cult prodotti dalla Amblin.

Il filmmaker aveva spiegato:

Si tratta di una storia su un gruppo di ragazzi, di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta e che si perdono nella galassia di Star Wars. E la storia è sul loro percorso mentre cercano di trovare la loro strada verso casa… Ci piaceva l’idea di usare i ragazzi per dare una prospettiva diversa e mostrare la galassia da uno sguardo differente.

La produttrice Kathleen Kennedy aveva descritto il progetto come una specie di I Goonies in Star Wars.

Fonte: ComicBook