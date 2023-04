È in occasione del panel dedicato ai 15 anni di Clone Wars alla Star Wars Celebration 2023 che la Lucasfilm ha annunciato la seconda stagione di Star Wars: Tales of the Jedi, la serie antologica di cortometraggi animati ambientati nell’era della trilogia prequel e realizzata nello stile di The Clone Wars.

L’annuncio, inaspettato anche se non del tutto (la prima stagione è stata molto apprezzata dai fan e ci si aspettava un rinnovo), è stato fatto dal produttore Dave Filoni:

Tales of the Jedi è stato così divertente da realizzare la prima volta, che ho deciso di farne ancora un po’! Quello che mi è sembrato evidente è che i Jedi devono continuare a insegnare ai loro Padawan… e che io devo continuare a insegnare ai miei animatori Padawan, in modo che la Lucasfilm animation possa continuare a essere forte!

Nei primi sei episodi l’attenzione era concentrata tra Ahsoka Tano e il Conte Dooku. La prima stagione era stata annunciata ufficialmente l’anno scorso, alla Celebration di Anaheim, e poi arrivò su Disney+ a ottobre. Immaginiamo quindi che la seconda stagione arriverà verso fine anno.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: StarWars.com

