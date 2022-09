Star Wars: The Acolyte, Manny Jacinto nel cast della nuova serie

Nel cast della serie Star Wars: The Acolyte ci sarà anche l’attore Manny Jacinto.

Tra gli interpreti dello show prodotto per Disney+ ci saranno anche Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith e Lee Jung-jae.

Attualmente non si conoscono i dettagli relativi al personaggio affidato all’attore, conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in The Good Place e Nine Perfect Strangers.

Sul grande schermo, invece, Manny Jacinto ha recitato in film come Top Gun: Maverick, I Want You Back e Bad Times at the El Royale.

La serie The Acolyte è in fase di sviluppo fin dall’aprile 2020 e Leslye Headland ne sarà showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva.

Gli eventi saranno ambientati un secolo prima del film Episodio I: La Minaccia Fantasma e daranno spazio a una storia legata all’Alta Repubblica, quando i cavalieri jedi sono all’apice della loro influenza e i sith sembrano essere scomparsi dalla galassia.

La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Che ne pensate dell’arrivo di Manny Jacinto nel cast della serie Star Wars: The Acolyte? Lasciate un commento!

Fonte: Variety