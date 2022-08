Star Wars: The Acolyte, nella serie potrebbe apparire un personaggio della saga inaspettato

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie ambientata nell’universo di Star Wars intitolata The Acolyte potrebbe, secondo alcune indiscrezioni non confermate, portare sugli schermi un personaggio molto importante per la saga stellare ideata da George Lucas: Darth Plagueis Il Saggio.

La possibile apparizione del Signore Oscuro dei Sith è stata svelata su Reddit e, per ora, non si può avere la certezza che si tratti di un’anticipazione fondata.

La storia sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto.

Secondo le indiscrezioni un personaggio che appare nelle prime due puntate sarà un padawan che stringe un’amicizia con la protagonista interpretata da Amandla Stenberg. Il personaggio dovrebbe essere coinvolto in alcuni drammatici eventi che rendono plausibile la presenza di Plagueis, di cui si potrebbero forse svelare le origini.

Darth Plagueis, nella saga, è conosciuto perché ha incitato Darth Sidious a prendere il controllo della Galassia, venendo poi ucciso proprio dal suo allievo che temeva di essere rimpiazzato da un altro apprendista. Il Signore Oscuro dei Sith era ossessionato dalla vita eterna e aveva compiuto degli esperimenti per capire come usare i midi-chlorian per ingannare la morte. Palpatine parla della storia di Darth Plagueis ad Anakin Skywalker nei film prequel della trilogia originale diretti da George Lucas.

Che ne pensate della possibile presenza in Star Wars: The Acolyte di un personaggio così importante come Darth Plagueis? Lasciate un commento!

Fonte: Bespin Bulletin