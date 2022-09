Star Wars: The Bad Batch, svelata la data di uscita della stagione 2

La stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch ha finalmente una data di uscita: il 4 gennaio 2023 con i primi 2 episodi dei 16 previsti.

Il nuovo capitolo della storia era stato annunciato nel 2022 e i fan dovranno quindi attendere ancora qualche mese prima di poter scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

Il primo trailer della seconda stagione aveva sostenuto che lo show sarebbe tornato in autunno, ma il posticipo dell’uscita di Andor, ora fissato al 21 settembre, ha portato alla decisione di far slittare il ritorno di The Bad Batch al 2023.

Nella serie tornerà Dee Bradley Baker come doppiatore dei cloni, e Michelle Ang come doppiatrice di Omega, che abbiamo scoperto essere una clone e replicante non modificata di Jango Fett.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels”) impegnata nelle vesti di co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes come produttore (“Star Wars Resistance”).

