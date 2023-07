Disney+ e Lucasfilm hanno annunciato la data di uscita dei sei nuovi episodi della prima stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures: le puntate debutteranno sulla piattaforma streaming il 2 agosto, mentre ulteriori episodi arriveranno più avanti nel corso dell’anno.

La prima stagione della serie animata sarà composta in totale da 25 episodi.

Ecco le immagini dei nuovi episodi:

(L-R): A gargantua and Lys Solay from “STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES”, exclusively on Disney+ and Disney Junior. © 2023 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

(L-R): Kai Brightstar, DJ Droid K1-T, and Nubs from “STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES”, exclusively on Disney+ and Disney Junior. © 2023 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Kai Brightstar practicing his lightsaber skills with a training droid from “STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES”, exclusively on Disney+ and Disney Junior. © 2023 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

(L-R): Nash Durango, RJ-83, and Kai Brightstar from “STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES”, exclusively on Disney+ and Disney Junior. © 2023 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

(L-R): Kai Brightstar, Lys Solay, and Nubs playing holo-darts from “STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES”, exclusively on Disney+ and Disney Junior. © 2023 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, la serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi. La serie è stata recentemente nominata per il Television Critics Association Award 2023 ed è stata premiata con il Common Sense Seal di Common Sense Media, che riconosce le eccellenze tra i contenuti adatti alle famiglie.



I primi sette episodi della serie, che hanno debuttato lo scorso 4 maggio, hanno visto i giovani allenarsi con il Maestro Yoda e il Maestro Zia al tempio Jedi di Tenoo, incontrare il pilota e amico Nash Durango e scontrarsi con il pirata Taborr Val Dorn. I sei nuovi episodi seguiranno i giovani mentre continuano ad affinare le loro abilità nella Forza e a vivere avventure in tutta la galassia.

James Waugh, produttore esecutivo della serie e senior vice president, franchise content & strategy di Lucasfilm, ha dichiarato:

Siamo stati entusiasti di vedere un’intera nuova generazione innamorarsi della galassia di Star Wars grazie a ‘Young Jedi Adventures’. Con questi nuovi episodi, speriamo di continuare a coinvolgere i giovani, i padawan Jedi e i fan di tutte le età che si sono dichiarati #NubsNation.



Il mondo di Star Wars: Young Jedi Adventures vive anche oltre la serie con libri come Leveled Readers, Little Golden Books, Coloring & Activity e molti altri, oltre a un assortimento di playset, action figure, abbigliamento, peluche e altro ancora di Hasbro, LEGO, Mattel. Una selezione di articoli sarà presto disponibile anche in Italia presso i principali rivenditori, tra cui ShopDisney.



Prodotta da Lucasfilm in collaborazione con Wild Canary per Disney+, Star Wars: Young Jedi Adventures vede come produttori esecutivi James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson (Puppy Dog Pals) è showrunner ed executive producer; Elliot M. Bour (Elena di Avalor) è regista supervisore e co-produttore; Jeannine Hodson (Puppy Dog Pals) è produttrice e Lamont Magee (Black Lightning) è consulting producer.



Tra le voci nella versione originale di Star Wars: Young Jedi Adventures ci sono Jamaal Avery, Jr. nel ruolo di Kai Brightstar, Juliet Donenfeld nel ruolo di Lys Solay, Dee Bradley Baker nel ruolo di Nubs, Emma Berman nel ruolo di Nash Durango, Jonathan Lipow nel ruolo di RJ-83 e Piotr Michael nel ruolo del Maestro Yoda.

Che ne pensate? State aspettando i nuovi episodi di Star Wars: Young Jedi Adventures?

Fonte: Comunicato stampa Disney

