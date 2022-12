Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Stargirl si è conclusa con l’episodio finale della stagione 3 andato in onda sugli schermi americani di The CW, non proseguite con la lettura se non volete spoiler!

Nell’ultima scena del progetto targato The CW c’è stato un salto temporale di un decennio. La serie mostra quindi The Shade (Jonathan Cake) mentre fa un tour del quartier generale della JSA. Dopo aver ricordato tutte le avventure del team, si vede come l’iconico tavolo dove si incontravano i membri è stato spezzato a metà dall’arrivo di Jay Garrick (John Wesley Shipp), arrivato per chiedere l’aiuto di Shade per la sua nuova missione.

Shipp aveva già fatto parte del cast delle serie tratte dai fumetti della DC in occasione dello show dedicato alle avventure di The Flash nel 1990 e ha avuto il ruolo di Henry Allen e Jay Garrick nella serie con star Grant Gustin.

L’attore era già apparso nelle avventure dell’eroina con star Brec Bassinger in occasione della stagione precedente.

