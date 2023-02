Jim Gaffigan aveva dato voce a Thunderbolt nella seconda stagione di Stargirl, venendo poi sostituito da Seth Green nella terza.

L’attore ha ora rivelato a ComicBook perché non è tornato nello show, spiegando:

Si è trattato di un’esperienza fantastica, realmente grandiosa e interessante, e l’ho amata. Tutto ciò potrebbe sembrare una cavolata, ma un problema per il ritorno è stato semplicemente l’impegno temporale. Potreste essere seduti lì e pensare: ‘Dovevi solo fare un doppiaggio. Perché non l’hai fatto?. Ma la mia risposta era: ‘Perché non penso di farcela, sono in viaggio per il mio spettacolo comico…

Jim ha sottolineato:

Durante la pandemia ho potuto dire: ‘Sì, lo farò’. Ho dei figli e i ragazzi amano Stargirl e tutto quello, ma era anche una di quelle cose che ti chiedono: ‘Vuoi farlo di nuovo?’. Anche cinque giorni in cui sono impegnato rappresenta per me molto tempo. E sono stati così gentili, e il ragazzo che gestiva lo show è stato fantastico. Per me è stata un’opportunità grandiosa quando stavo facendo alcune delle scene in cui indossi una telecamera sulla testa e ho finto di essere Thunderbolt e tutte quelle cose simili. Ma è strano perché sto andando alla ricerca di soddisfazione dal punto di vista creativo. Non sto dicendo che non lo è stato, ma al tempo stesso sono davvero impegnato e devo per forza scegliere e selezionare i progetti. Sembra stano, ma sono completamente serio. Tutti sono stati grandiosi, ma semplicemente ho dovuto dire ‘Non ho tempo’.