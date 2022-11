Stargirl è stato cancellato da The CW e la stagione 3 sarà quindi l’ultima, la protagonista Brec Brassinger ha svelato che sono stati girati due finali diversi.

Ospite di un podcast, l’attrice ha svelato che uno dei due finali è stato girato ben prima della cancellazione:

Geoff Johns è stato così intelligente perché ovviamente ci sono stati molti cambiamenti in The CW e Warner Bros lo scorso anno, quindi il futuro di qualsiasi show non era del tutto certo e per questo motivo ha fatto il possibile e ha girato due diversi finali, perché non voleva lasciare i fan con tutti questi punti interrogativi.