Nel cast delladientrerà in scena, ovvero il figlio di Lanterna Verde, ruolo affidato aIl giovane erede di Alan Scott sarà quindi interpretato dall’attore che recentemente è apparso in S.W.A.T. e Better Things.

Nella seconda puntata della stagione 2 era stato mostrato un flashback in cui Jennie (Ysa Penarejo), la ragazza che Courtney (Brec Bassinger) aveva dovuto affrontare in cucina, se ne andava da una casa di accoglienza di Milwaukee dove aveva vissuto. Come dono di addio le era stata data una scatola metallica che in passato era stata consegnata per darla alla ragazza e al cui interno c’era una macchina giocattolo che apparteneva al fratello Todd e l’anello del padre Green Lantern.

Jennie, successivamente, aveva scoperto dove era situato Todd e in una scena aggiuntiva del season finale l’infermiera Louise Love (Lynne Ashe), presso l’Helix Institute for Youth Rehabilitation, veniva mostrata mentre annunciava a qualcuno che la figlia di Lanterna Verde era tornata alla ricerca del fratello e che aveva degli amici in una piccola città del Nebraska popolata da eroi e villain. Mister Bones, che nella versione originale dello show ha la voce di Keith David, esprimeva quindi il suo interesse all’idea di fare una visita alla cittadina.

Il personaggio di Todd nella versione della serie viene descritto come appartenente alla comunità LGBTQ. Il ragazzo possiede inoltre delle capacità strane e incontrollabili. Il teenager è andato alla ricerca della sorella Jennie, ma rischia di essere prima intercettato da Mr. Bones e dal The Helix Institute.

