Sugli schermi americani di ABC si è conclusa, dopo 7 stagioni, la serie Station 19, ecco i dettagli di quanto accaduto nell’episodio finale.

In One Last Time i vigili del fuoco stanno combattendo contro un incendio che potrebbe arrivare a Seattle e tutti sono in pericolo, ma cercano di mantenere l’attenzione per proteggere le altre persone. Il team rischia molte volte, dovendo anche ripararsi con delle coperte antincendio in alluminio. Mentre si trovano lì sotto e la loro vita è a rischio, i personaggi pensano al futuro che potrebbero avere se riusciranno a resistere.

Vic (Barrett Doss), ad esempio, si vede mentre parla su un palco, sorridente e ringraziando il pubblico per la presenza a un evento di Crisis One, realtà sviluppata da Dean Miller (Okieriete Onaodowan) in risposta al numero crescente di incidenti che coinvolgevano la polizia. Miller ha perso la vita nella stagione 5, senza rivelare che era innamorato di Vic, che lo aveva aiutato a crescere sua figlia Pru.

Nel fast forward Vic vede Dean venire verso di lì e dirle che è orgoglioso di lei.

Sullivan (Boris Kodjoe) si vede invece mentre inaugura un centro per aiutare i veterani nel diventare vigili del fuoco, iniziativa che chiama Sankofa, ovvero tornare indietro e trovare quello che avete dimenticato nella lingua del Ghana.

Nel presente Andy Herrera (Jaine Lee Ortiz) è scomparsa e Beckett (Josh Randall) dichiara che è l’unico che non ha una famiglia o qualcuno che lo aspetti, offrendosi come volontario per andare a cercarla. Nel suo fast forward il personaggio gioca a tennis con Jinny (Yunkin Kim), sfidandosi con Sullivan e Ross. Nella realtà Beckett trova Herrera che ha coinvolto la comunità di nativi americani.

Herrera perde poi i sensi e viene portata in ospedale.

Vic, che ha deciso di trasferirsi, dice al suo migliore amico Travis (Jay Hayden) che sentirà la sua mancanza.

Al Grey Sloan, Maya (Danielle Savre) incontra la moglie Carina, che rivela di essere incinta.

Andy, mentre non è cosciente, si vede insieme a Jack (Grey Damon) e la coppia si bacia con passione, confermando che era l’amore della sua vita. Quando la giovane si sveglia Jack è accanto a lei e le sta tenendo la mano.

Lo show compie quindi un salto temporale di tre mesi, mostrando Vic mentre sta per andarsene e viene salutata dagli amici e colleghi, tra cui anche il suo ex Theo (Carlos Miranda), ora felice con una nuova partner e il figlio, che le augura il meglio.

Andy parla quindi con Ben del suo desiderio di lasciare i vigili del fuoco e dedicarsi alla medicina. Nelle ultime scene, Vic è in aeroporto prima di partire per la sua nuova avventura, venendo interrotta mentre beve il caffé, scoprendo che Travis vuole partire con lei.

Maya è poi nuovamente Capitano e il suo team ha molti membri nuovi.

Andy condivide delle perle di saggezza su quello che vuol dire aver lavorato per Station 19, sottolineando come sia una famiglia. Tra i nuovi arrivi c’è anche Pruitt Arike Miller, figlia di Dean Miller e Ben Warren.

Zoanne Clack e Peter Paige, showrunner della serie, hanno commentato quanto accaduto nell’episodio.

Okiere Onaodowan era realmente presente sul set e ha subito accettato la richiesta di essere coinvolto nelle riprese della puntata finale.

Clack ha ribadito che Andy e Jack sono una coppia ed entrambi sono consapevoli del legame che li unisce. Gli showrunner hanno aggiunto che erano felici del fatto che nell’ultima puntata ci siano quattro storie d’amore: Andy e Jack, Sullivan e Ross, Maya e Carina, e Vic e Travis, la cui amicizia è diventata talmente importante da spingerli a compiere una scelta di vita importante.

Theo e Vic, invece, non erano destinati a stare insieme.

Ben, che vuole ritornare nel mondo della medicina, potrebbe forse apparire in futuro in Grey’s Anatomy e sembrava molto bello inserire un momento in cui si mostra sua figlia Pruitt mentre segue le orme del padre.

Gli showrunner hanno quindi spiegato che inizialmente c’erano due flash forward per ogni personaggio, ma sono stati necessari dei tagli per motivi temporali. Tra le scene non inserite nel montaggio finale ci sono quelle in cui Maya è con la figlia e la sostiene anche se è arrivata ultima a una gara sportiva.

Gli autori hanno invece deciso di dare la priorità al suo affetto per Vic rispetto ai sentimenti per Johnny Sibilly. Tra le storie non realizzate, invece, c’era quella in cui Beckett inizia a frequentare Ginny e maggior spazio a quanto accade a Carina.

Gli autori hanno quindi sottolineato che avevano ideato fin dall’inizio l’incendio, ancora prima di sapere della cancellazione della serie. L’unica differenza è che la serie si sarebbe interrotta con alcuni cliffhanger.

Paige ha infine sottolineato che lo show è finito, ma Station 19 è “un’idea, una costruzione, un modo di vedere il mondo” che può essere condivisa e trasmessa alle altre persone, traducendo i valori e le emozioni portate sugli schermi nella vita reale. Per questo motivo la serie si conclude con una canzone che ricorda come “non finisca mai” e il discorso di Andy.

