Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Station 19 ha parlato di quanto accaduto nella première della stagione 7, commentando quanto accaduto a Jack.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Amelia svela che Jack dovrebbe riprendersi completamente delle conseguenze fisiche subite dopo che negli episodi precedenti aveva avuto un collasso. La dottoressa ha tuttavia dichiarato che non potrà più tornare a lavorare come vigile del fuoco.

Lo showrunner Peter Paige ha spiegato:

Per me è stato realmente importante esplorare cosa vuol dire rinunciare a un sogno e c’è qualcosa in Jack Gibson, sulla sua apertura e vulnerabilità che lo rende realmente un mezzo coinvolgente per esplorare quell’idea.

La storia del personaggio non è stata delle più semplici:

Abbiamo ridotto male quel poveretto, letteralmente fisicamente e, a un certo punto, devi ammettere che quello avrà un prezzo,

Zoanne Clack, co-showrunner della serie, ha aggiunto una dichiarazione che potrebbe comunque far sperare in una presenza del personaggio anche in altri episodi dell’ultima stagione:

Quando sei un membro della Caserma 19 lo sei per sempre.

Che ne pensate del destino riservato a Jack nella stagione 7 di Station 19?

