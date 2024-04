Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli showrunner di Station 19, Zoanne Clack e Peter Paige, hanno commentato il rapporto tra Vic e Beckett nella stagione 7 della serie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Vic, negli episodi precedenti, aveva trovato una scusa per controllare la situazione del capitano Beckett, alle prese con la sua dipendenza dall’alcol, temendo che avesse tendenze suicide. Poco dopo si era inoltre scoperto che Theo era un terribile fidanzato.

In una puntata recentemente andata in onda su ABC, Vic ha partecipato alla veglia dello zio irlandese di Beckett per aiutarlo dopo essere uscito dal rehab e gli ha suggerito di entrare a far parte del team di Crisis 1.

I personaggi interpretati da Barrett Doss e Josh Randall potrebbero però avvicinarsi anche sentimentalmente.

Clack e Paige, showrunner della serie, ha parlato di come stiano lavorando per concludere la storia di tutti i personaggi.

Clakc ha sottolineato che proporranno una crescita per entrambi i personaggi:

Ognuno di loro si è evoluto a un punto in cui possono essere presenti uno per l’altra. Dopo che Beckett è tornato sobrio nella scorsa stagione, abbiamo potuto vedere che aveva un dono per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti e la compassione, quando ha parlato ai teenager bloccati in una macchina nel sedicesimo episodio della sesta stagione. Grazie alle lezioni di psicologia e l’addestramento per gestire i momenti di crisi, Vic ha appreso di più sull’empatia e i segnali da tenere in considerazione, situazione che l’ha portata a salvare Beckett dal farsi del male.

Gli showrunner hanno aggiunto:

Non è possibile che quel tipo di evento non ti faccia avvicinare. Qui nel secondo episodio della stagione 7, lei riesce a capirlo. Sono rimasti in contatto, sapeva che un funerale avrebbe potuto causargli dei problemi, ma non si era resa conto di quanto! Quindi ha potuto essere presente per lui ed essere quella presenza stabile nella sua vita, lasciandosi le proprie preoccupazioni alle spalle. Lei è lì per lui nel modo ovvio, essendo presente, ma anche nei modi più piccoli, come quando ha spostato il drink che gli era stato dato togliendolo dalla sua vista, senza dire nulla. Le azioni dimostrano tutto. Andranno in interessanti traiettorie in questa stagione, state sintonizzati.

Che ne pensate del rapporto tra Vic e Beckett nella stagione 7 di Station 19?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine