HBO ha ordinato la produzione di una nuova serie di genere comedy con protagonista Steve Carell e prodotta da Bill Lawrence e Matt Tarses.

La tv via cavo ha richiesto la realizzazione di 10 episodi e gli eventi saranno ambientati in un campus universitario, seguendo il complicato rapporto di un autore con sua figlia.

Lawrence ha dichiarato che HBO è da tempo sinonimo di qualità e poter realizzare una serie per loro con Steve Carell, star della serie cult The Office, sarà uno dei momenti più memorabili della sua carriera per lui e Tarses.

I due produttori hanno scritto il primo episodio della serie e Carell sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

HBO ha dichiarato:

Siamo così entusiasti nel collaborare con il dream team composto da Steve Carell, Bill Lawrence e Matt Tarses a quella che sarà sicuramente una nuova serie brillante. Collettivamente sono stati al centro di alcuni degli show più iconici e di successo nella storia televisiva. Ringraziando i nostri partner di HBO, non vediamo l’ora di portarli insieme per offrire la prossima grandiosa comedy.

