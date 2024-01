Lo scrittore e showrunner Steven Moffat (Sherlock) ritiene che il Regno Unito abbia bisogno di una versione locale di West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, e si è detto disponibile a scriverla.

Parlando al Times, Moffat ha spiegato che attualmente manca un’attenta analisi della politica britannica:

Abbiamo un problema: pensiamo che essere cinici sia sofisticato, ma questo lo pensano gli adolescenti. Il cinismo verso la nostra politica ha dato come risultato dei politici cinici. Se dici a un bambino che è cattivo, diventa cattivo. Se dici ai politici che sono un gruppo di maniaci egomaniaci, per quale motivo dovrebbero cercare di essere diversi?

Lo sceneggiatore ha quindi detto che “potrebbe essere necessario” cercare di creare una versione inglese della celebre serie tv drammatica di stampo politico creata da Aaron Sorkin, considerata da molti una delle più grandi serie di tutti i tempi. Andata in onda per sette stagioni dal 1999 al 2006, in gran parte durante l’amministrazione di George W. Bush, The West Wing aveva per protagonisti Martin Sheen, Rob Lowe, Alison Janney e Bradley Whitford.

LEGGI – Perché recuperare The West Wing

Fonte: Deadline