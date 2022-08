Stoffa da campioni 2, Growing Up, Super/Natural e Avventure Estreme con Bertie Gregory: le date di uscita

Disney+, nella giornata di ieri, ha svelato le date di debutto autunnali di numerose serie, tra cui Growing Up e la seconda stagione di Stoffa da campioni: Cambio di gioco entrambe targate Disney Branded Television, Avventure estreme con Bertie Gregory, che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione le cui riprese sono attualmente in corso, e Super/Natural di National Geographic.

Ecco i dettagli degli show in arrivo sulla piattaforma di streaming:

8 settembre – Growing Up (Disney+ Day Premiere)

Creata da Brie Larson e Culture.House, Growing Up è un’innovativa docu-serie che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita. La serie utilizza la narrazione, la sperimentazione e lo stile documentaristico per seguire un individuo del cast, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che racconta la propria storia. I protagonisti rappresentano un’ampia gamma di esperienze vissute, fornendo al pubblico narrazioni emotivamente potenti che offrono uno sguardo coinvolgente sull’adolescenza e sui diversi ostacoli sociali, familiari e interiori che i giovani devono affrontare nel loro percorso verso la scoperta e l’accettazione di sé. Ogni episodio della durata di 30 minuti vede al centro un giovane, o “eroe”, e la sua esperienza di crescita ed è caratterizzato da un’intervista estremamente personale, che permette al protagonista di raccontare la sua infanzia e la sua adolescenza. Accanto a queste interviste, le ricostruzioni cinematografiche contribuiscono a rappresentare i loro principali punti di svolta.

8 settembre – Avventure estreme con Bertie Gregory (Disney+ Day Premiere)

Volto di una nuova generazione di aspiranti explorer e registi di storia naturale, il ventinovenne esploratore di National Geographic, Bertie Gregory, accompagna gli spettatori in viaggi epici e avvincenti che si spingono negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio. Grazie a una tecnologia cinematografica all’avanguardia, la serie originale Disney+ Avventure estreme con Bertie Gregory, targata National Geographic, rompe gli schemi del tradizionale programma di storia naturale raccontando storie straordinarie di animali reali e portando gli spettatori con sé in ogni momento dell’azione. Per settimane, il carismatico direttore della fotografia vincitore del premio BAFTA si immerge nella vita degli animali per catturare le storie mai raccontate di creature iconiche che vivono in alcuni degli ambienti più difficili del nostro pianeta. In questa stagione, Bertie affronterà i mondi ghiacciati dell’Antartide alla ricerca del più grande raduno di balene mai filmato e si troverà faccia a faccia con leoni specializzati nella caccia ai bufali in Zambia. In questa serie di avventure in più parti, Bertie condurrà il pubblico in un’ambiziosa odissea attraverso il pianeta, mostrando come la natura si trovi ad affrontare le sue più grandi sfide.

21 settembre – Super/Natural

Realizzata dall’executive producer James Cameron e narrata, nella versione originale, dall’attore candidato all’Academy Award e premiato con il BAFTA Benedict Cumberbatch (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Il potere del cane), questa nuova serie utilizzerà le ultime innovazioni scientifiche e tecnologie cinematografiche all’avanguardia per svelare i poteri segreti e i sensi estremamente sviluppati degli animali più straordinari del mondo, invitando gli spettatori a vedere e ascoltare cose che vanno al di fuori delle normali percezioni umane e a osservare il mondo naturale dal punto di vista di diverse specie: il pubblico potrà guardare i fiori come li vedono le api, origliare una conversazione tra elefanti marini e attraversare una superficie pari a un campo da football insieme a scoiattoli capaci di vedere al buio.

28 settembre – Stoffa da campioni: Cambio di gioco (stagione 2)

Dopo aver riconquistato il titolo della squadra dei Mighty Ducks l’anno scorso, il gruppo di ragazzi e la loro allenatrice Alex Morrow (Lauren Graham) si mettono in viaggio per frequentare un impegnativo istituto estivo di hockey in California gestito dall’affascinante ma severo ex giocatore della NHL, Colin Cole (Josh Duhamel). Si tratta di un luogo in cui i ragazzi possono eccellere nell’hockey, senza gli impegni scolastici. Mentre i nostri Ducks cercano di sopravvivere in questo ambiente super competitivo, si trovano di fronte alla domanda: riusciranno a conquistare l’estate?

Fonte: Comunicato stampa Disney