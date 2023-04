Paramount+ ha pubblicato tre poster dedicati alla stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds,

La stagione 2 debutterà il prossimo 15 giugno su Paramount+, qui sotto potete vedere i poster dedicati ai tre protagonisti.

La serie dedicata alle avventure del capitano Christopher Pike è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner. La serie è creata da Goldsman, Kurtzman e Jenny Lumet.

La storia di Star Trek: Strange New Worlds è ambientata negli anni in cui il Capitano Christopher Pike era alla guida dell’USS Enterprise, prima dell’arrivo del Capitano Kirk, raccontando la scoperta di nuovi mondi in giro per la galassia. Anson Mount sarà il capitano Pike, Rebecca Romijn sarà Number One, Ethan Peck avà la parte di Spock.

Cosa ne pensate dei poster della stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili