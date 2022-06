Stranger Things 4: un cartellone pubblicitario alimenta i timori dei fan sul destino di Steve

Netflix ha alimentato i timori dei fan riguardanti il destino di Steve nel Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things con un cartellone pubblicitario.

L’immagine per promuovere l’arrivo delle ultime due puntate della stagione dichiara che bisogna Proteggere Steve e sul profilo Netflix è stato aggiunto A tutti i costi!!!.

Nelle puntate precedenti Steve si era ritrovato nel Sottosopra venendo attaccato e ferito, ma riuscendo poi a salvarsi grazie ai suoi amici. I fan temono però che per l’amato personaggio affidato a Joe Keery ci sia in serbo un destino tragico, forse per salvare Nancy, e alcune frasi dei fratelli Duffer avevano alimentato le ipotesi di un’imminente morte del personaggio.

