L’episodio 5 del Volume 1 della stagione 4 di Stranger Things si intitola Il Progetto Nina, ed è l’inizio del percorso di recupero dei poteri di Undici.

Per salvare Hawkins, Undici acconsente ad andare con Owens per cercare di recuperare i poteri perduti, il dottore la porta in una base militare smantellata nel deserto del Nevada, divenuta il quartier generale del Progetto Nina.

Che cosa è il progetto Nina?

Riappare un redivivo dottor Brenner, che insieme a Owens ha assunto un equipe di scienziati, che sta cercando un modo per ridare i poteri a Undici per fermare le creature del Sottosopra. Lo scopo del Progetto Nina è proprio quello di riattivare i poteri di Undici.

Infatti secondo le ipotesi di Brenner e Owens i poteri della ragazza sono solo assopiti. Per risvegliarli, Undici dovrà rivivere dei momenti traumatici della sua vita, ed è proprio qui che entra in gioco il progetto Nina.

Fisicamente, si tratta di una vasca sensoriale all’interno del quale Undici sarà costretta, attraverso registrazioni di video-sorveglianza, a rivivere i ricordi più dolorosi del suo passato al laboratorio di Hawkins, e nello specifico quelli legati al terribile massacro che abbiamo visto nel primo episodio.

Il nome del progetto deriva da “Nina, ou La folle par amour”, un’opera del compositore francese Nicolas Dalayrac risalente al 1786. La protagonista dell’opera è simile a Undici, e si rifugia in un mondo nel quale blocca con vigore i ricordi più dolorosi del proprio passato nel tentativo di proteggere se stessa.

