Il regista e produttore, intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato che la scena presente nella terza stagione in cui Mike (Finn Wolfhard) litiga con Will e pronuncia la frase “Non è colpa mia se non ti piacciono le ragazze” potrebbe essere interpretata in modo sbagliato:

Non è specifica sull’orientamento sessuale o qualcosa di simile. Da allora molte domande di questo tipo sono emerse.

Negli episodi del Volume 1 Undici (Millie Bobby Brown) e Will si sono trasferiti in California e il ragazzo, quando arriva Mike a trovarli, esprimere il suo disappunto nel notare come il suo amico non abbia mantenuto i contatti con lui. Lo scambio di battute è stato interpretato da alcuni spettatori come se si trattasse di un amore non corrisposto invece che un’amicizia al capolinea.

I fan hanno inoltre notato che Will stava realizzando un progetto scolastico su Alan Turing, crittoanalista che era stato arrestato per omosessualità, sembra aver respinto una sua compagna di classe che era chiaramente interessata a lui e dichiara inoltre a Mike che alle volte fa paura aprirsi con le persone perché potrebbero non apprezzare la verità. Levy ha ammesso:

Senza rivelare cosa accadrà nel Volume 2, immagino di poter dire che non ci sono molti incidenti casuali in Stranger Things. C’è una chiara intenzione, una strategia e si pensa a ogni personaggio e al suo percorso. Se dopo il Volume 1 avete la sensazione che ci siano degli indizi sulla trama e sui personaggi, probabilmente non è un caso.

Schnapp ha parlato quella presunta omosessualità del suo personaggio spiegando:

Provo la sensazione che non abbiano mai realmente affrontato o detto apertamente questo aspetto di Will. Penso che sia quella la bellezza della situazione: spetta al pubblico interpretare se Will semplicemente sta rifiutandosi di crescere e stia maturando più lentamente rispetto ai suoi amici o sia realmente gay.

Millie Bobby Brown ha aggiunto sull’argomento:

Siamo nel 2022 e non dobbiamo etichettare le cose. Penso che ciò che è realmente bello del personaggio di Will è che sia semplicemente un essere umano che affronta i suoi demoni personali e i problemi. Così tanti ragazzini lì fuori non sanno ancora il proprio orientamento sessuale e va bene. Va bene non saperlo. E va bene non etichettare le cose.

Schnapp ha concluso:

Credo che le persone vogliano mettergli un’etichetta e voler per forza arrivare alle conclusioni ‘Oh è così’, ma è semplicemente confuso e sta crescendo. Ed è così che si è da ragazzi.

Millie è convinta che Noah abbia la possibilità di essere un modello per i giovani che stanno crescendo e sono ancora confusi, mentre Schnapp ha ribadito:

Will è come una zebra in mezzo ai cavalli. Si distingue. Ed è semplicemente bello vedere questo aspetto e mostrarlo in Stranger Things in modo che i fan possano entrare in connessione e immedesimarsi perché così tanti spettatori e ragazzini sono in quella fase della loro vita.

David Harbour, in un video realizzato per Netflix Mexico, ha invece espresso un’opinione diversa commentando una teoria dei fan che sostiene Undici e Will abbiano una relazione segreta in California:

Se avete guardato lo show, dovreste sapere che Will non è interessato a lei, ma a qualcuno di diverso nel gruppo. Will vuole stare in cantina con Mike a giocare a Dungeons & Dragons per il resto della sua vita.

Wolfhard aveva invece aggiunto che si sarebbe presto scoperto a chi è veramente interessato Will.

