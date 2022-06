Nella giornata di ieri si è svolto un appuntamento speciale della Netflix Geeked Week completamente dedicato a Stranger Things e molti fan ora temono che negli ultimi due episodi della stagione 4 si assisterà alla morte di Steve Harrington, interpretato da Joe Keery.

Durante il panel i fratelli Duffer hanno ricordato come il piano iniziale fosse di far uscire di scena il personaggio nella prima stagione nella scena in cui torna e si ritrova a combattere con Nancy e Jonathan contro il Demogorgone. I creatori della serie hanno spiegato che in quella sequenza doveva essere coinvolto il padre di Jonathan e il momento si è invece trasformato nel punto di svolta del personaggio affidato a Joe. A preoccupare i fan è però una frase pronunciata poco dopo in cui si dichiara:

Penso sia persino difficile immaginare come sarebbe stata la serie senza di lui. Non mi ricordo che Steve dovesse morire, ma sono piuttosto certo avvenisse prima.

La frase ha suscitato qualche dubbio dividendo le opinioni sui social tra chi pensa che si stessero riferendo solo alla prima stagione e chi ritiene sia invece uno spoiler sugli ultimi episodi della stagione 4, anche se sembra davvero improbabile che i Duffer, e i responsabili di Netflix, si siano lasciati sfuggire questo importante dettaglio.

Joe Keery, in attesa di scoprire il destino di Steve, ha parlato della realizzazione della scena nel lago svelando che i fratelli Duffer gli avevano detto che avrebbe dovuto realizzare delle sequenze in cui nuotava nella prima stagione. L’attore si è quindi impegnato per prepararsi fisicamente nel migliore dei modi, ma quei passaggi della storia sono stati tagliati. Joe è stato però felice di aver potuto finalmente mettere a frutto le lezioni, volendo però precisare che ha sempre saputo nuotare.

